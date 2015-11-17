Адвокати Геннадія Корбана повідомили про тиск на них

«Наразі правоохоронні органи чинять тиск на нас, адвокатів Геннадія Корбана. Ми маємо інформацію, що на допитах від людей вимагають певні свідчення щодо нас, нам передають погрози щодо порушення кримінальних справ проти нас і побажання правоохоронних органів, щоб ми відійшли від цієї справи і не брали такої активної участі в ній», – сказав Богдан.

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Захисник також повідомив про те, що месенджери, якими він користується, було «відкрито» і вони прослуховують. «Мені приходять повідомлення, що хтось отримав пароль доступу до моїх месенджерів», – сказав адвокат.

Він підкреслив, що погрози щодо кримінальних справ на адресу адвокатів є безпідставними, адже вони не вчиняли ніяких незаконних дій і не збираються цього робити. «Я хочу звернутися до очільників Служби безпеки, Генеральної прокуратури й наголосити, що цей тиск не має сенсу. Захист працюватиме так само ефективно», – сказав він.

Окрім цього, адвокат Оксана Томчук нагадала, що триває тиск на суд. «Суддів, які розглядають це апеляційне провадження (стосовно домашнього арешту Корбана – Ред.), вчора вкотре викликали в Адміністрацію Президента – о 16.25. Загалом усі ці факти свідчать про те, що наразі є маніакальне бажання тримати пана Корбана за ґратами, але воно не має нічого спільного з цим кримінальним провадженням. Це є політичним переслідуванням у чистому вигляді», – сказала правозахисниця Томчук.