Генштаб заперечує заяви про зрив співпраці з НАТО по створенню Сил спецоперацій

Про це повідомляє прес-служба Генштабу на сторінці в Facebook.

Зокрема, в Генеральному штабі створена та працює група, діяльність якої зосереджена на співпраці з НАТО. Зазначається, що концепція розвитку Сил спеціальних операцій розроблена і нині проходить експертну оцінку із залученням фахівців, у тому числі радників НАТО.

"Тиждень тому начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко ініціював робочу нараду щодо опрацювання концепції розвитку Збройних Сил України за участю іноземних спеціалістів, у тому числі представників офісу зв’язку НАТО", - йдеться в повідомленні.

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Президент України визначив Збройним Силам завдання протягом 5 років здійснити перехід на стандарти НАТО, робота в цьому напрямку триває.

Разом з тим в Генштабі зазначили, що "сили спеціальних операцій є закритою структурою в системі Збройних сил України, тому інформація, що стосується її створення та функціонування, не є відкритою для публічної комунікації".

Як повідомляв УНІАН раніше, депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявляє про блокування з боку Генерального штабу Збройних сил України програми співробітництва з НАТО. За словами депутата, керівництво Генштабу не з’являється і на виклики парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

" Фактично ми зіткнулися з блокуванням процесу створення ССО за стандартами НАТО, що відбувається вже біля року. Тренування, що були заплановані в Хмельницькому на кошти США та узгоджені з представниками SOCOM з незрозумілих причин перенесені у Яворів", - зазначила Фріз.