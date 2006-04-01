Активісти Блоку Вітренко почали пікетування ЦВК

Активісти Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" почали сьогодні безстрокове пікетування будівлі Центральної виборчої комісії України.

Як передає РІА «Новости», за словами організаторів акції, "пікет проводиться на знак протесту проти фальсифікації при підрахунку голосів виборців під час парламентських виборів".

Біля будинку ЦВК встановлено близько 50 наметів червоно-синього кольору. У руках активісти тримають плакати, зокрема, з написом "Народную оппозицию - в народную власть!".

Раніше після оголошення підсумків виборів Н.ВІТРЕНКО заявляла, що її прихильники добиватимуться перерахунку голосів у зв`язку з масовими порушеннями під час виборів.

Для досягнення трипроцентного прохідного бар`єру до парламенту Блоку Наталії Вітренко не вистачило 0,07% голосів виборців.