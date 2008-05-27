Ющенко хоче, щоб Канада висловилася чітко і ясно щодо Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Оттаві дав інтерв`ю канадській телерадіокомпанії СBС.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головні теми розмови – Голодомор 1932-33 років в Україні та його визнання міжнародною спільнотою, українсько-російські відносини, зокрема в контексті євроатлантичного курсу України, питання енергетичної безпеки.

Говорячи про важливість встановлення історичної правди про Голодомор та визнання його міжнародною спільнотою актом геноциду українського народу, В.ЮЩЕНКО відзначив важливу роль Канади у цій темі. Він, зокрема, зауважив, що для української сторони дуже важливо зібрати спогади свідків Голодомору від представників української громади, які проживають в Канаді.

«Дуже важливо, щоб Канада висловилася чітко і ясно, що Голодомор є геноцидом українського народу. Я сподіваюся, завтра Палата громад парламенту Канади якраз прийме таке рішення», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Інтерв`ю вийшло в ефір 27 травня о 5 ранку за київським часом.

*** Національна мережа телерадіокомпаній Канади CBC заснована у 1936 році як державна радіокомпанія. Мовлення ведеться англійською, французькою та вісьмома мовами корінних жителів Канади.

Мережа має чотири цілодобові телеканали, що висвітлюють канадську проблематику, а також міжнародний телеканал CBC Newsworld, що входить до першої п`ятірки новинних каналів світу.