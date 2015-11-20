Луценко розповів, коли справи проти Януковича та його "посіпак" будуть у суді

Про це у ток-шоу "Право на владу" заявив голова фракції "Блоку Петра Порошенка" у парламенті Юрій Луценко.

"Можу вам доповісти, що до кінця цього року усі — Янукович та його "посіпаки" - будуть відповідати в заочному, але відкритому суді. Рішення про це вже прийнято українськими судами і досудове слідство планується бути закінчене по спецпроцедурі до кінця грудня цього року", - сказав він.

Як повідомляє ТСН, Луценко визнав, що розслідування справ проти Януковича та його соратників велося занадто довго і неправильно.

"Слідство велося від "беркутів" до Януковича, а треба було навпаки — від Януковича до тих підневільних рабів, яким він віддавав накази", - вважає політик.

Нагадаємо, Генпрокуратура прийшла до висновнку, що безпосереднє рішення про розгін Майдану ухвалив Янукович і дав відповідне доручення Захарченку та Клюєву.