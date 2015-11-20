В Одесі суд вирішив штрафувати учасників процесу щодо заворушень 2 травня, що пропускають засідання

Як повідомили УНІАН у суді, дану міру вирішено застосувати в зв'язку з тим, що учасники процесу дуже часто пропускають засідання, у зв'язку з чим колегія суддів майже рік не може приступити до розгляду матеріалів кримінального провадження по суті.

Сьогодні, 20 листопада, представник прокуратури завершив оголошення обвинувального акта, читання якого тривало кілька засідань, а також неодноразово переносилося з вищезгаданої причини.

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Крім того, суд продовжив утримання під вартою п'ятьом обвинуваченим, які утримуються в СІЗО.

Передбачається, що на наступному засіданні приступлять до вивчення показань свідків.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськи та проукраїнськи налаштованими громадянами. В центрі міста застрелили кілька людей, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок пізніше сталася пожежа, під час якої загинули люди. Всього 2 травня загинуло 48 людей, ще понад 200 постраждали.

Судові слухання про масові заворушення 2 травня почалися 27 листопада 2014 року. Засідання проходило в Приморському районному суді, пізніше підсудність було змінено – провадження слухається в Малиновському райсуді Одеси.