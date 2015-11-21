Президент вважає, що Революція Гідності закінчиться лише після виконання програми європейських змін
Президент України Петро Порошенко вважає, що про завершення Революції Гідності можна буде говорити лише після виконання програми європейських змін.
Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.
Президент нагадав, що лише два роки відділяють державу від початку Революції Гідності, але її історичний масштаб вже очевидний.
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«Крах диктаторського режиму зірвав плани з ліквідації України, її перетворення на підпорядковану Кремлю малоросійську автономію, керовану п’ятою колоною. І тоді з Москви запустили план Б – військову агресію і спробу розчленувати нашу країну. Прорахувалися. Бо нема Малоросії: залишилася в підручниках історії. Новоросії теж не існує: виявилася кремлівською галюцинацією. А Україна була, є і буде! От головне, що ми як народ довели за ці два роки», - наголосив Порошенко.
За його словами, у листопаді 2013 року революція лише почалася.
«Говорити про завершеність можна буде лише тоді, коли ми виконаємо програму європейських змін, яку сформулювали і поставили на порядок денний мільйони людей, що вийшли на майдани. Програму, яку підтримали десятки мільйонів на трьох демократичних виборах - президентських, парламентських і місцевих. Тим самим виконано одну із ключових вимог людей – повне перезавантаження влади», - підкреслив президент.