Президент вважає, що Революція Гідності закінчиться лише після виконання програми європейських змін

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

Президент нагадав, що лише два роки відділяють державу від початку Революції Гідності, але її історичний масштаб вже очевидний.

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«Крах диктаторського режиму зірвав плани з ліквідації України, її перетворення на підпорядковану Кремлю малоросійську автономію, керовану п’ятою колоною. І тоді з Москви запустили план Б – військову агресію і спробу розчленувати нашу країну. Прорахувалися. Бо нема Малоросії: залишилася в підручниках історії. Новоросії теж не існує: виявилася кремлівською галюцинацією. А Україна була, є і буде! От головне, що ми як народ довели за ці два роки», - наголосив Порошенко.

За його словами, у листопаді 2013 року революція лише почалася.

«Говорити про завершеність можна буде лише тоді, коли ми виконаємо програму європейських змін, яку сформулювали і поставили на порядок денний мільйони людей, що вийшли на майдани. Програму, яку підтримали десятки мільйонів на трьох демократичних виборах - президентських, парламентських і місцевих. Тим самим виконано одну із ключових вимог людей – повне перезавантаження влади», - підкреслив президент.