Біля АП кримськотатарські активісти вимагають відвести силовиків від учасників блокади Криму

Вони вимагають відвести силовиків, які оточили сьогодні учасників акції, що перешкоджали ремонту пошкоджених електроопор, повідомляє Крим.Реалії.

Ініціатор акції під Адміністрацією президента - заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

До присутніх вийшов заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко, який вислухав учасників пікету і зазначив, що про порушення прав кримських татар говориться на всіх міжнародних майданчиках.

До будівлі Адміністрації продовжують приходити люди, тут очікують уповноваженого президента України з прав кримських татар Мустафу Джемілєва.

За інформацією присутніх, глава Меджліса кримських татар Рефат Чубаров відбув у Херсонську область до активістів блокади Криму.

На акції біля Адміністрації президента також присутні члени Меджлісу Ескендер Барієв, координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу Синавер Кадиров, режисер і актор Ахтем Сейтаблаєв.

Сьогодні на місці обвалення електроопор в Чаплинці Херсонської області між учасниками блокади, які перешкоджали проведенню ремонтних робіт, і представниками правоохоронних органів на чолі з керівником Департаменту МВС з протидії наркозлочинності Іллею Ківою стався конфлікт. Виникла невелика бійка.

Правоохоронці намагалися відтіснити учасників блокади Криму від пошкоджених ЛЕП, які блокують активісти.

Після переговорів силовики зняли оточення біля элетроопор, а учасники блокади дали можливість співробітникам «Укренерго» провести заземлення. Інших ремонтних робіт тут не проводитиметься.

20 листопада на території Херсонської області в результаті вибуху, ймовірно, протитанкових мін, були зруйновані дві залізобетонні опори та пошкоджено ще дві опори високовольтних ліній електропередач, за яким йде електропостачання в Крим.

Координатор акції по блокаду Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Як відомо з відеотрансляції пікету АП, до кримськотатарських активістів приєдналися молоді люди, які зірвали сьогодні ввечері концерт на Майдані Незалежності в Києві, присвячений Дню гідності та свободи.

Люди продовжують прибувати на Банкову.