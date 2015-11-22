Мітинг у Кривому Розі: активісти "відвідали" мерію

У Кривому Розі, де проходить мітинг з вимогою скасувати результати другого туру виборів мера, народні депутати, активісти, ветерани АТО, представники церкви і журналісти зайшли в мерію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко, передає ТСН.

За його словами, мітингувальники одноголосно проголосували за те, щоб дати президенту, Раді, судам і ЦВК вирішити "проблему нелегітимності влади та фальсифікації виборів правовим шляхом". "Якщо цього не трапитися, в неділю, 29 листопада, у Кривому Розі люди встановлять пряме народовладдя", - попередив Семенченко.

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Нагадаємо, 22 листопада в Кривому Розі на центральній площі опівдні почався мітинг, на якому вимагають скасувати результати другого туру виборів мера. Народне віче скликала партія "Самопоміч", кандидат від якої Юрій Милобог висувався на посаду міського голови. Згідно з офіційними даними, у другому турі виборів мера Кривого Рогу кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул набрав 49,3%, а Юрій Милобог - 48,8%.

У "Самопомочі" заявляють, що виборча комісія визнала перемогу Вілкула ще до того, як суд розглянув скарги щодо порушень на виборах.