Глава МЗС Люксембургу: Вибори у тимчасово окупованих районах Донбасу мають пройти якнайшвидше
Міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн наголошує, що вибори в тимчасово окупованих районах Донбасу мають пройти якнайшвидше, але Росія мусить виконати необхідні умови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
За словами Ассельборна, після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі 2 жовтня було наголошено на необхідності проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу, але вони все ще не відбулися. Він вважає, що проведення цих виборів є однією з найважливіших частин виконання Мінських угод.
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"Вибори нам необхідні, і ми повинні мати можливість організувати проведення виборів. Я погоджуюсь з (українськими) урядом і президентом, що Росія повинна виконати умови, тому що Україна сама не зможе цього зробити. Це є дуже важливий момент. Ми не можемо чекати впродовж місяців і років, але це повинно відбутися у 2016 році якнайшвидше", - заявив Ассельборн.