В МЗС пояснили, чому глави "нормандської четвірки" не планують переговорів найближчим часом

Зустріч у "нормандському форматі" на вищому рівні (президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель) на полях кліматичної конференції в Парижі наприкінці листопада на сьогодні не планується.

Читайте такожМЗС Швеції висловило свою категоричну позицію щодо санкцій проти Росії

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Відповідаючи на запитання, чи допускає він таку зустріч в разі, якщо всі учасники "нормандської четвірки" зберуться на конференції в Парижі, Клімкін сказав: "Для того, щоб зустрічатися, потрібно мати зміст для обговорення".

"Якщо відповідна ситуація (ескалація на Донбасі - УНІАН) буде продовжуватися, я не виключаю будь-яких подальших зустрічей або розвитку. Але на сьогодні така зустріч не планується", - сказав глава МЗС України.