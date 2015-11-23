Порошенко підкреслив важливість спільної позиції України та ЄС щодо санкцій проти Росії

Для України важливо мати спільну і консолідовану позицію з Євросоюзом щодо санкцій проти РФ у зв’язку з окупацією Росією частини території Донбасу і невизнання російської анексії Криму.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з міністрами закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсом, Люксембурга Жаном Ассельборном та Нідерландів Бертом Кундерсом, повідомляє президентська прес-служба.

«Дуже важливо, що ми маємо спільну і консолідовану позицію з Європейським Союзом щодо санкцій проти Росії у зв’язку з окупацією Росією частини території Донбасу і чітку та тверду позицію невизнання російської анексії Криму і збереження санкцій у зв’язку з цим», – зазначив він.

«Глави зовнішньополітичних відомств, у свою чергу, наголосили, що у цей непростий для всіх час Європейський Союз не забуває про Україну і підтверджує свою тверду солідарність з українським народом та у питанні підтримки суверенітету і територіальної цілісності держави», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПорошенко: РФ намагається відвернути увагу світу від російської агресії в Україні

Президент України та міністри також обговорили підходи до глобальної боротьби з тероризмом з огляду на нещодавні терористичні акти, що мали місце в Парижі. Вони висловили спільну позицію щодо необхідності об’єднання зусиль міжнародної спільноти для попередження і подолання терористичної загрози, звідки б вона не походила.

«В умовах високої терористичної загрози, яка зараз присутня в Європі і в світі після жахливої трагедії в Парижі, терористичних актів в Малі хотів би запевнити, що ми пліч-о-пліч з нашими партнерами в боротьбі проти тероризму», – підкреслив Порошенко.

Глава держави також наголосив, що Україна залишається відданою справі пошуку винних у катастрофі літака МН17 та створення відповідного трибуналу для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Крім того, Порошенко ПОДЯКУВАВ Міністру закордонних справ Бельгії за ратифікацію його країною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка фактично завершила цей процес державами-членами Європейського Союзу.