Прикордонники заявили про готовність до "морської блокади" окупованого Криму

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

У відомстві нагадали, що президент України Петро Порошенко направив до Кабінету міністрів листа, в якому запропонував невідкладно створити робочу групу для всебічного аналізу питання припинення вантажного транспортного сполучення і товарообігу з Кримом та підготувати проект відповідного рішення, а також ухвалити рішення про забезпечення тимчасового припинення вантажного автомобільного і залізничного сполучення.

23 листопада уряд прийняв рішення про тимчасову заборону переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму.

"У зв’язку з цим Держприкордонслужба продовжила виконання завдань щодо заборони переміщення через адміністративний кордон з тимчасово окупованою АР Крим вантажів і товарів залізничним та автомобільним транспортом. Особливу увагу буде приділено суднам, чиї напрямки руху пролягають поблизу півострова, аби не допустити переміщення товарів морським транспортом. Також будуть вжиті заходи щодо посилення контролю за підтриманням правопорядку і режиму в контрольних пунктах в'їзду-виїзду", - йдеться у повідомленні.

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Відповідне розпорядження Адміністрація Держприкордонслужби вже направила до органів охорони кордону, які виконують завдання на адміністративній межі з Кримом.

Розпорядження передбачає комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення виконання прийнятого урядом рішення. Зокрема ініційовано проведення координаційних нарад з представниками відповідних правоохоронних органів, контрольних служб, громадських і волонтерських організацій щодо опрацювання «дорожньої карти» виконання урядового рішення.