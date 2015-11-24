Могеріні: Потрібно уникнути ескалації між Туреччиною та РФ

Про це вона повідрмила у Twitter за підсумками розмови з генеральним секретарем Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом.

"Розмовляла цього ранку з Генеральним секретарем НАТО. Потрібно уникнути ескалації між Туреччиною та Росією", - повідомила Могеріні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецькі військові збили російський винищувач, який порушив повітряний простір країни.

Турецький літак F-16 збив невідомий військовий літак після порушення повітряного простору країни. Також турецькі військові оприлюднили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.