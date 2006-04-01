Ющенко: “Нашій Україні” треба зробити серйозні висновки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що партії “Народний Союз Наша Україна” треба зробити серйозні висновки з результатів виборчої кампанії.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

“Партії потрібно зробити серйозні висновки з виборчої кампанії, активізувати свій діалог з виборцями, працювати над кадровим резервом, більше роз’яснювати досягнення влади, а не зосереджуватися на критиці опонентів. Це – політика інших партій та блоків”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент зазначив, що провладним партіям завжди важче перемагати, адже опозиція має більше поле для маневру і будує свою кампанію, як правило, на критиці влади. Він також підкреслив важливість того, що “вперше за провладний блок ніхто не змушував нікого голосувати. За нього віддали голоси ті, хто своїм словом і ділом хотів підтримати "Нашу Україну".

Ще одним уроком В.ЮЩЕНКО назвав поразку багатьох демократичних партій, які пішли на вибори “розпорошено”. Натомість, за його словами, “це важливий урок для лідерів – їх власні чи партійні амбіції, політична недалекоглядність стали причиною розчарувань для багатьох українців, що бажали перемоги демократам”.