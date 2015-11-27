Порошенко запросив короля Нідерландів в Україну

Про це йшлося під час їхньої зустрічі, що відбулася в ході візиту президента України в Нідерланди, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко висловив Нідерландам подяку за політичну підтримку, солідарність і практичну допомогу Україні у протидії зовнішній агресії і на шляху побудови європейської держави.

Він поінформував про прогрес України в контексті реформ і висловив готовність до подальшого поглиблення партнерства з Нідерландами.

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Глава держави також підкреслив важливість, яку український народ надає питання безвізового режиму з Європейським союзом.

Крім того, президент України висловив співчуття рідним і близьким жертв трагедії літака рейсу MH17 і запевнив в активному співробітництві з питань розслідування всіх обставин цієї катастрофи з Нідерландами і притягнення винних до відповідальності.

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"Україна буде надійним адвокатом жертв трагедії малазійського боїнга МН17 і використає непостійне членство у Раді безпеки ООН, щоб тримати це питання серед ключових тем порядку денного РБ ООН", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 26-27 листопада перебуває з робочим візитом у Нідерландах.