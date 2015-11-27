У запорізькій "Самопомочі" запевняють, що вони не об'єднувалися з демократичними партіями

"Ми не обговорювали це питання на засіданні фракції. Більше того, ми ще главу фракції не обрали", - сказав депутат "Самопомочі" від Олег Корольов, пише Times.zp.ua.

При цьому вчора запорізький нардеп Ігор Артюшенко написав про те, що частина депутатів "Самопомочі" погодилися співпрацювати з демократичними силами. При цьому, за словами Артюшенка, під час підписання меморандуму не були присутні лише два депутати від "Самопомочі" з шести: Дарина Трухан та Олена Галкіна.

"Вони вийшли з залу разом з усім складом депутатів від "Опозиційного блоку" і "Нової політики", - написав Артюшенко.

Гарна вчорашня новина з Запорізької міської ради: демократичні сили об'єдналися і підписали меморандум про міжфракційне ... Posted by Ігор Артюшенко on 26 ноября 2015 г.

У прес-службі нардепа 061 пояснили, що під час підписання меморандуму в залі були присутні четверо з шести депутатів від "Самопомочі", що було сприйнято як їх підтримку меморандуму.

При цьому, жодного підпису представників "Самодопомоги" під відповідним документом немає.

Нагадаємо, відразу після першої сесії запорізької міськради, яка відбулася 25 листопада, депутати від "УКРОПу" заявили, що для формування демократичної більшості в міськраді не вистачає трьох голосів "Самопомочі".