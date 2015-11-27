Саакашвілі просить Порошенка, щоб той підтримав його на прем’єрство - Мартиненко

Про це в інтерв'ю Еспресо.TV розповів народний депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

"Зараз Саакашвілі став учасником тієї інформаційної кампанії, яка проводиться проти уряду Яценюка. Чому? По-перше, він оббиває пороги адміністрації президента і просить Порошенка, щоб той підтримав його на прем’єрство. У Одесі йому вже тісно, хоча він там нічого не зробив, займається лише піаром. По-друге, Саакашвілі каже, що поведе БПП на майбутні парламентські вибори та переможе. Це після того, як він програв у Одесі вибори і мера, і місцеві", - зазначив він.

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"На всі його обвинувачення я навіть відповідати не хочу, тому що це - міфи. Я пропонував Саакашвілі разом злітати у Швейцарію та Грузію. Він у Грузії зробив реформу правоохоронної системи, якої сам же і боїться", - додав нардеп.