Хто є хто в Києві

До Київради, за попередніми даними опрацьованих 100% протоколів по виборах депутатів Київської міської ради, проходять 8 політичних сил із 55, які висували своїх кандидатів на вибори.

Згідно з оприлюдненими попередніми даними Київської міської територіальної виборчої комісії, БЮТ набрав 24,64% голосів виборців; блок Черновецкого - 12,93%; "Наша Україна" - 8,85%; блок "ПОРА-ПРП" - 8,51%; Партія регіонів - 5,76%; ГАК - 4,01%; СПУ - 3,95%; Народний блок Литвина - 3,63%.

Не подолали 3-процентний бар`єр і, відповідно, не пройшли до Київради 47 політичних сил, а саме: партія "Віче" - 2,75% голосів; Комуністична партія - 2,58%; блок "Київ - Європейська столиця" - 2,31%; блок "НЕ ТАК!" - 1,65%, блок Костенка і Плюща - 1,61%, блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" - 1,5%, блок Юрія Кармазіна - 1,17%, Партія зелених - 0,99%, Партія патріотичних сил - 0,62%, блок "Євген Марчук - Єдність" - 0,6%, партія "Трудова Україна" - 0,54%, Партія соціального захисту - 0,49%, партія "Соціалістична Україна" - 0,48%, блок "Голос громади Києва" - 0,39%, Народно-демократична партія - 0,37%, партія "Свобода" - 0,35%, партія "Третя сила" - 0,3%, блок Олійника і Сироти - 0,28%, блок "Форум порятунку Києва/Зелена столиця" - 0,26%, партія "Відродження" - 0,26%, Соціально-християнська партія - 0,24%, Християнсько-демократичний союз - 0,23%, блок "Влада народу" - 0,19%, партія "Союз. Чорнобиль. Україна" - 0,17%, партія "Всеукраїнський патріотичний союз" - 0,16%, Партія пенсіонерів - 0,16%, Партія національно-економічного розвитку України - 0,15%, Селянська партія - 0,15%, Конгрес українських націоналістів - 0,15%, "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" - 0,15%, Українська партія честі, боротьби з корупцією і організованою злочинністю - 0,14%, блок "Держава - Трудовий союз" - 0,13%, Ліберальна партія - 0,12%, партія "Райдуга" - 0,11%, блок "Патріоти України" - 0,11%, блок "Сила народу - проти бандитів" - 0,1%, партія "Вітчизна" - 0,1%, "Всеукраїнська політична партія "Екологія та соціальний захист" - 0,1%, партія "Народній рух України за єдність" - 0,09%, партія "Могутня Україна" - 0,09%, партія "Союз" - 0,08%, блок "Сонце" - 0,06%, блок "Київ" - 0,06%, партія "Вперед, Україно!" - 0,05%, блок Лазаренка - 0,05%, Партія народної довіри - 0,04%, Партія реабілітації народу України - 0,02%.

3,18% виборців не підтримали жодної партії чи блоку.

За кандидата на посаду Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО під час виборів 26 березня проголосували приблизно 450 тис. виборців, або 31,83%.

Згідно з оприлюдненими ТВК остаточними даними, явка виборців у Києві становила майже 68%. Офіційна цифра загальної кількості виборців становить близько 2 млн. 100 тис. осіб, отже з них у голосуванні взяли участь 1 млн. 440 тис. Населення ж Києва становить понад 2 млн. 600 тис. мешканців.

Як повідомлялось раніше, за Віталія КЛИЧКА проголосували 23,7%; Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 21,2%; Юрія КАРМАЗІНА – 5,45%; Адама МАРТИНЮКА – 2,9%; Валерія АСАДЧЕВА – 2,63; Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА – 1,62%; Ольгу СУМСЬКУ – 0,93%; Володимира МАРЧЕНКА – 0,71%; Віктора ІВАНЧЕНКА – 0,3%; Миколу ГАРБАРА – 0,27%; Олександра КОСТЮКА – 0,2%; Олександра АФОНІНА – 0,15%; Вілена МАРТИРОСЯНА – 0,15%; Олесю ТОВТРІВСЬКУ – 0,14%; Олександра БАШУКА – 0,12%; Григорія ЧЕРНИША - 0,12%; Михайла ГУЦОЛА – 0,09%; Юрія НІКОЛАЄВА – 0,08%; у Олега СОСКІНА, Леоніда ОСИПЧУКА та Назара КАЛІНІЧЕНКА – по 0,08%; Юрія ГАЙСИНСЬКОГО, Вадима ГЛАДЧУКА, Едуарда КОВАЛЕНКА – по 0,07%; Олена БОТІНА та Олександр РЖАВСЬКИЙ набрали по 0,05%; Роман КОЗАК, Юрій МИХАЛЬСЬКИЙ, Віктор БИЧИХІН – по 0,04%; Микола ХАРЧЕНКО, Федір СУДНИЦИН, Федір ПАЗЕНКО – по 0,03%; Андрій ТАРАНЕНКО, Валентин ХАЛЕЦЬКИЙ, Борис РУДНИЦЬКИЙ, Любов ХАЛЕЦЬКА - по 0,02%.

Кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів, становить 5,14%.