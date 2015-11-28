Інтерпол затримав Корчинського в Італії

Інтерпол затримав лідера "Братства" Дмитра Корчинського в аеропорту.

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Про це сам Корчинський повідомив каналу "112 Україна".

"Росія подала мене в розшук Інтерполу, і в зв'язку з цим я був затриманий італійською поліцією в аеропорту, куди прилетів на кілька днів. Як мені повідомили, штаб-квартира Інтерполу вже визнала цей запит політично мотивованим і ймовірно, я так сподіваюся, мене випустять", - сказав він.

Як повідомлялося, 16 червня "суд" Сімферополя видав постанову про те, що глава партії "Братство" Дмитро Корчинський підлягає арешту. На сторінці "Братства" у Фейсбук з'явилася інформація про те, що голова партії Корчинський, відповідно до постанови кримського суду підлягає арешту, як злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку.