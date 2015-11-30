В Одеській області демонтують ґратчасту загорожу на входах всіх райвідділів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні Лорткіпанідзе розпорядився демонтувати ґрати на входах до Приморського і Хмельницького відділів поліції. Крім цього, головний поліцейський регіону доручив підлеглим упродовж наступного тижня зрізати такі ґрати у всіх відділах поліції міста й області.

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«За моїм наказом гратів більше не буде не тільки в Приморському районі, а й у всіх відділах поліції міста й області, де були бар'єри між громадянами і поліцейськими. Я вважаю, що мають змінитися відносини між громадянами і поліцейськими, а не просто назва з міліції на поліцію. Робота співробітників поліції повинна бути відкритою і прозорою», - зазначив Лорткіпанідзе.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник адміністрації президента часів Віктора Януковича, екс-депутат Одеської міськради Костянтин Шпильовий став радником начальника Головного управління МВС України в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.