Екс-співробітник АП Януковича став радником голови Одеської облміліції

Це підтвердив і сам Лорткіпанідзе в заяві, опублікованій на сайті облміліції, передає DT.ua.

"Ми продовжуємо боротьбу з корупцією... призначення Шпильового пов'язане з цим напрямком. Ця людина має дуже багато інформації, і він призначений моїм помічником моїм наказом, щоб у нас були великі успіхи в цьому напрямку", - сказав він.

Як відомо, на початку вересня голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі призначив своїм радником Шпильового.

Через три години після резонансу в ЗМІ прес-служба ОДА видалила відповідну інформацію із сайту обладміністрації.

Читайте такожОдеську міліцію очолив підполковник з Луганська

"Шпильовий співпрацював з ОДА на тимчасовій основі як журналіст і працював над конкретним проектом, а на постійній основі він призначається в ГУ МВС України в Одеській області. Костянтин - редактор відомого антикорупційного сайту, який зазвичай публікує багато гострих матеріалів. В даний час його проект в ОДА завершений, і він приступає до роботи в ГУ МВС України в Одеській області", - заявила прес-служба ОДА.

Шпильовий народився 12 жовтня 1967 року в Одесі. Раніше він був депутатом Одеської міської ради V скликання. З листопада 2011 року до 1 грудня 2013 року працював в Адміністрації президента України.

Читайте такожНачальником Одеської ДАІ став колишній спецназівець - ЗМІ