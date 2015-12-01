Турчинов: Служба зовнішньої розвідки стоїть на передньому рубежі оборони України

Офіцери Служби зовнішньої розвідки стоять на передньому рубежі оборони України і щодня виконують свою важку і відповідальну роботу без пафосу і піару, залишаючись невідомими для більшості наших громадян.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, вітаючи працівників Служби зовнішньої розвідки з 10-річчям її створення.

«Але завдяки вашій роботі наближається наша спільна перемога», - зазначив секретар РНБО.

Він підкреслив, що сучасна держава не може існувати без потужних та дієвих розвідувальних служб.

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«Особливо це актуально в часи глобальних викликів, руйнації кордонів та колективних форм безпеки. Від вашої професійної, оперативної та ефективної роботи залежить життя тисяч наших громадян, які захищають країну», - йдеться у тексті вітання.

«За десять років перед вами постало багато викликів, але одним із найтяжчих періодів, безумовно, були два останні роки, коли довелось відновлювати свідомо зруйновану Службу майже з нуля, очищуючись від зрадників та пристосуванців», - констатував Турчинов.

«Нехай Господь благословить вас і Україну! Зі святом!», - додав секретар РНБО.