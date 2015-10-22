Голова служби зовнішньої розвідки збудував розкішний маєток під Києвом (відео)

12:15, 22 жовтня 2015
Суспільство
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Родина керівника служби зовнішньої розвідки України Віктора Гвоздя володіє 0,7 га землі і маєтком у селі Горбовичі під Києвом.

Скриншот из видео

До 2009 року земля Гвоздів призначалася для ведення селянського господарства, передають "Наші гроші".

Потім цільове призначення змінили на будівництво та обслуговування житлового будинку.

Зараз на ділянці є чотири будинки. Найбільший будинок розміром 634 кв. м розташований у центрі двору. Ще одна будівля схожа на закритий басейн. Крім того, на території є футбольне поле, тренажери, дві альтанки та дитячий майданчик.

За документами маєток збудували у 2013 році. Втім, сусіди запевняють, що закінчили будівництво лише цього року, а найбільш активні роботи велися після того, як Віктора Гвоздя було призначено головою зовнішньої розвідки на початку минулого року.

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Коли журналісти робили відеозйомку, до них виходила дружина силовика Ольга Гвоздь. Зйомку вона назвала неетичною і збиралася спустити на журналістів собаку, але передумала. Жінка повідомила, що її чоловік перебуває у шпиталі, і пообіцяла, що після його одужання вони поспілкуються з журналістами.

Скриншот из видео

Але бесіда так і не відбулася. Коли журналісти знову приїхали до маєтку Гвоздів, то з ними вже спілкувався чоловік, який спочатку представився начальником охорони Віктором Івановичем, а потім Дмитром. Ця людина приїхала на авто з номерами, записаними на одну з військових частин служби зовнішньої розвідки. Чоловік погрожував журналістам, сказав, що їм не можна висвітлювати адресу проживання особи, яка охороняє державу, та порадив звернутися до прес-служби Гвоздя.

При цьому прес-служба надала відповідь на журналістський запит. Згідно з декларацією Віктора Гвоздя, земля та будинок в нього дійсно є. Щодо офіційної версії, звідки у силовика кошти на будівництво маєтку, то гроші Гвоздь заробив 15-20 років тому на дипломатичній службі.

Сюжет про маєток Гвоздя - з 23 хвилини відео 
Згідно з біографією Віктора Гвоздя, у 1993-1995 роках він брав участь у миротворчих операціях ООН на території колишньої Югославії. У 1996-1999 роки обіймав посаду аташе з питань оборони Посольства України в Хорватії та Боснії і Герцеговині. А у 2000-2003 роках був представником Міноборони при Постійному представництві України при ООН (США), членом делегації України в Радбезі ООН.
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