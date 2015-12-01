США вітають успішне проведення виборів у Маріуполі - посол

Про це повідомив у "Твіттері" посол США в Україні Джеффрі Пайетт.

"США вітають успішне проведення місцевих виборів в Маріуполі і вітають жителів міста з реалізацією свого права на голосування", - написав він.

Посол також зазначив, що "спостерігачі ОПОРИ і КВУ вважають, що вибори пройшли спокійно і без суттєвих порушень. БДІПЛ також направляла спостерігачів, чекаю на їх фінальний звіт".

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Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Маріуполі відбулися 29 листопада.

За даними екзит-полу Research & Branding Group, перемогу на виборах мера в Маріуполі здобув Вадим Бойченко. Абсолютну більшість у міськраді отримав "Опозиційний блок", за який проголосувало 66,5% виборців. Крім нього, до міськради пройшла лише партія "Сила людей" з результатом 10,5%.

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