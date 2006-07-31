Колишній суддя КС Василь Німченко проведе прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні о 15.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція колишнього заступника голови Конституційного Суду України Василя НІМЧЕНКА щодо юридичних підстав розпуску Верховної Ради України та подання Президентом України кандидатури прем’єр-міністра. Брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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