Колишній суддя КС Василь Німченко проведе прес-конференцію в УНІАН
12:15, 31 липня 2006Політика
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Сьогодні о 15.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція колишнього заступника голови Конституційного Суду України Василя НІМЧЕНКА щодо юридичних підстав розпуску Верховної Ради України та подання Президентом України кандидатури прем’єр-міністра.
Брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
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