Вітренко оточила ЦВК

Активісти блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" встановили на площі перед Центральною виборчою комісією кілька десятків наметів із символікою блоку.

Як повідомляє ICTV, намети поки що порожні, однак активісти блоку обіцяють, що невдовзі сюди з’їдуться їхні прихильники з усієї України.

Пікетувальники виступають проти фальсифікацій і вимагають перерахунку голосів з виборів до Верховної Ради. Вони стверджують, що наметове містечко простоїть на площі, доки ЦВК не оголосить перевірені результати виборів.

За словами голови штабу блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" в м. Дніпропетровськ Тамари МУМІНОВОЇ, "Безстрокова акція протесту точно буде. Ми хочемо, щоб було чесно, адже президент що сказав: "За честні вибори".

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня активісти блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" почали безстрокове пікетування будинку ЦВК.

За словами організаторів акції, "пікет проводиться на знак протесту проти фальсифікації при підрахунку голосів виборців під час парламентських виборів".

Раніше після оголошення підсумків виборів Н.ВІТРЕНКО заявляла, що її прихильники добиватимуться перерахунку голосів у зв`язку з масовими порушеннями під час виборів.

Для досягнення трипроцентного прохідного бар`єру до парламенту Блоку Наталії Вітренко не вистачило 0,07% голосів виборців.