Координатор антикризової коаліції, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ проведе сьогодні о 14.00 зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні всі чекають результату за рішенням Президента, і багато в чому воно залежатиме від того, як просуваються переговори у форматі круглого столу. Сьогодні в другій половині дня Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом», - сказав О.МОРОЗ.

Він також повідомив, що парламент проводитиме свої засідання доти, доки не буде сформовано уряд.