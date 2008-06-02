Партія регіонів зобов'язана завжди бути готовою до виборів - Рибак

Партія регіонів зобов`язана завжди бути готовою до виборів, заявляє народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в суботу в Донецьку на XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів, він сказав: "Ми - партія парламентського типу і ми зобов`язані завжди бути готовими до виборів".

В.РИБАК закликав однопартійців "підвищити активність і відповідальність кожного члена партії за стан справ у партійних організаціях".

Він наголосив, що одним з головних завдань програми партії на 2008 рік є – "наблизити її до людей, наблизити до виборчих дільниць".

"Ми за внутрішньополітичні реформи, за завершення формування парламентсько-президентської форми правління. І це чітко всі члени партії повинні знати", - відзначив В.РИБАК.

"У зовнішній політиці ми говоримо про Євросоюз, ми говоримо про швидкий вступ до Євросоюзу, причому зберігаючи співпрацю з головним нашим стратегічним партнером – Росією і країнами СНД у рамках економічного простору", - додав він.

"Що стосується позаблокового статусу України, російської мови як другої державної мови – всі ці питання сьогодні чітко сформульовані в програмі партії", - заявив В.РИБАК.