У Сумській облраді з`явився ”Нічний дозор”

Депутатами Сумської обласної ради нового скликання стануть представники 6 політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками підрахунку голосів виборців в Сумській області Блок Юлії Тимошенко набрав 35,8% голосів, блок “Наша Україна” – 11,01%, громадська організація «Нічний дозор» - 9,01%, Партія регіонів – 3,6%, Соціалістична партії України – 3,4%, Комуністична партія України – 3,2%.

Не пройшли до Сумської облради Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», який набрав в регіоні 2,5% голосів виборців та Партія промисловців і підприємців України з 2,2%. За списком останньої під №2 балотувалася до обласної ради голова Сумської облдержадміністрації Ніна ГАРКАВА.

Нагадаємо, у новому скликанні Сумська обласна рада налічуватиме вже не 75, а 90 депутатів, 42 з яких представлятимуть БЮТ.

Сьогодні в Сумах представники Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії підписали Меморандум про створення Коаліції демократичних сил Сумщини.

Як передає кореспондент УНІАН, підписи під документом за обласну організацію БЮТ поставив Іван СИДЕЛЬНИК, за обласну організацію СПУ – Леонід МОРДОВЕЦЬ.

Як заявили під час підписання учасники коаліції, найближчими днями до Меморандуму має приєднатися блок «Наша Україна», оскільки 5 квітня в Києві відбудеться центральна рада цієї політичної сили і тільки після цього зможе з’явитися підпис від блоку «Наша Україна» під цим Меморандумом.

За словами І.СИДЕЛЬНИКА, учасники коаліції погодили мету, головні принципи та засади формування коаліції. Серед головних пунктів меморандуму – формування коаліції демократичних фракцій в Сумській обласній та районних радах з метою створення більшості в них. Крім того – узгодження кандидатур на посади, що належать до компетенції обласної та районних рад, їх виконавчих структур, обласної та районних держадміністрацій. Для узгодження дій, пов’язаних з формуванням більшості в радах та визначення кандидатур на керівні посади, учасники коаліції створять робочу групу у складі по 3 представники від кожного з учасників коаліції. По тому буде сформовано поіменний склад більшості в радах Сумської області. При цьому, учасники коаліції зобов’язалися не вступати в сепаратні переговори з будь-якою партійною організацією чи блоком. У тексті Меморандуму наголошується, що учасник коаліції, який здобув найбільшу кількість голосів виборців серед інших учасників коаліції, вноситиме кандидатуру на посади голів обласної і районної рад.

За словами І.СИДЕЛЬНИКА, оскільки БЮТ здобув перемогу на виборах в Сумській області, то своїм рішенням обласна організація БЮТ одноголосно висуває кандидатуру керівника виборчої кампанії БЮТ на виборах 2006 року в Сумській області В’ячеслава ШАПОШНИКА на посаду голови Сумської обласної ради. Крім того, за рішенням засідання депутатської фракції БЮТ у Сумській міській раді прийнято рішення винести на сесію Сумської міської ради питання про затвердження секретарем Сумської міської ради проректора Української академії банківської справи, секретаря сумської міської організації ВО «Батьківщина» Петра ГУЧЕНКА.