В Європарламенті закликали Росію виконати Мінські угоди

Про це йдеться в заяві голови Комітету із закордонних справ Ельмара Брока, голови Комітету з питань безпеки та оборони Анни Фотиги та голови Комітету асоціації Україна-ЄС у Європарламенті Андрія Пленковича.

"Ми повністю підтримуємо мінські угоди як міжнародно визнану основу для політичного розв'язання конфлікту в Донбасі і мирної реінтеграції окупованих територій", - відзначають вони.

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"Сьогодні, на жаль, ми повинні висловити нашу глибоку стурбованість з приводу поточного стану справ. Лише за кілька тижнів до кінцевого терміну їх повної реалізації, досягнуто недостатньо", - наголосили євродепутати, повыдомляэ Європейська правда.

"Порушення режиму припинення вогню зросло з середини жовтня. Монітори із спеціальної моніторингової місії ОБСЄ стикаються з обмеженнями свободи пересування, а відновлення українського контролю по всій довжині кордону з Росією, яке має першорядне значення, далеке від реальності", - підкреслюється в заяві.

"Зрозуміло, що російська влада несе особливу відповідальність у цій ситуації, яка веде до погіршення ситуації з безпекою в регіоні. Ми закликаємо їх терміново продемонструвати свою відданість виконанню всіх пунктів, які охоплюються угодою. Імплементація мінських угод є умовою для зняття санкцій", -зауважили європарламентарі.