Коломойський прокоментував зняття з ефіру "Шустер Live"

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".

«Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко був проти співпраці із Савіком Шустером, так як «ця співпраця закінчиться на третьому тижні», - зазначив Коломойський.

Він додав, що сторони уклали тимчасовий контракт, який втрачав свою силу у разі, якщо не буде підписано основний.

«Все відбувалося в умовах цейтноту. Зустріч відбулася 1-го вересня, а 4-го був запланований ефір. Цейтнот утворився сам по собі. Ще раз: зустріч була несподіваною. Обговорення почалося 30-го серпня, 1 вересня ми зустрілися, 4-го - ефір. Тому наш перший контракт справді був, як ви сказали, предконтрактом. У ньому було два пункти, які обговорювалися до кінця жовтня, потім повинен був бути підписаний основний контракт», - заявив власник медіа.

Коломойський спростував чутки про те, що це за його дорученням шоу перестали транслювати.

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«Як висловився Ткаченко, в програмі відбувалося банальне розгойдування човна. При укладенні контракту, йшлося про 100% об'єктивності: у запрошенні гостей; роботі соціологічної служби; людей, які тиснуть на кнопки. Але те, що побачив я і фахівці каналу у першій програмі, йшло в розріз із зобов'язаннями, які взяв на себе пан Шустер. Об'єктивності не було ні в чому, звичайне «мочилово». Ляшко «мочив» Порошенка, а альтернативну точку зору в студії ніхто не представляв. Але, дозвольте, існують журналістські стандарти: балансу думок і т. д. Можна влаштовувати в ефірі аутодафе, якщо немає другої точки зору? Це було схоже на розп'яття. Ми обговорили з Ткаченком те, що відбулося, і він, як і низка інших людей, підтвердили мої сумніви. У другій програмі сумніви викликала робота соціологічної служби», - зазначив бізнесмен.

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Коломойський заявив, що ніяких дзвінків з Банкової йому не надходило. І навіть навпаки, він сам зателефонував пану Ложкіну і запитав: «Ну що, запаслися попкорном вже»? Він: «так». Я: «А валідолом? Ну, так викидайте і те, і інше - передачі не буде».

«Рішення про зняття Шустера з ефіру прийняв Олександр Ткаченко», - додав бізнесмен.

Він підкреслив, що був в курсі цього рішення.

«Мені ніхто не дзвонив і не погрожував. Але зняття Шустера з ефіру не впливає на наші стосунки з Банковою. Щодо «плюсів»: я весь час відчуваю тиск. Чи відчувають його журналісти «плюсів» - у них треба запитати, - резюмував Коломойський.