Ющенко і Янукович обговорюють готовність відкинути вузькопартійні інтереси

Консультації з НУ Президент уже провів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обговорюють шляхи врегулювання парламентської кризи, позиції фракцій відносно підписання Універсалу національної єдності та готовність політиків відкинути вузькопартійні інтереси заради об`єднання України. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні В.ЮЩЕНКО також провів політичні консультації щодо ситуації в парламенті з керівником фракції «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ.

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