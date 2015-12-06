Черновецький вирішив створити в Грузії свою політичну партію

Колишній мер Києва Леонід Черновецький створює політичну партію в Грузії, повідомляє видання Грузія.online.

"Партія буде називатися "Щаслива Грузія". Про це Черновецький заявив сьогодні на заході свого фонду "Соціальне партнерство" в Кобулеті", - йдеться в повідомленні.

Він закликав усіх вступати до партії та зазначив, що головний офіс розміщений в Тбілісі.

Черновецький підкреслив, що партія буде підтримувати європейські цінності і не буде розділяти російські інтереси.

Він також зазначив, що нікого не збирається запрошувати в партію з України і отримає від них лише експертну допомогу.

Колишній мер Києва заявив, що має намір провести все своє життя в Грузії.

"Я не виступаю проти нинішньої влади, але парламент буду критикувати. Мені не подобається їхня робота. Грузія зупинена. Є певні успіхи, але парламент не працює", - заявив Черновецький.

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У найближчі плани Черновецького входить участь у парламентських виборах 2016 року.