Читачі УНІАН вірять у помаранчеву коаліцію

Переважна більшість користувачів українськомовного УНІАН-сайту вірить у створення помаранчевої коаліції у Верховній Раді. Те, що “Наша Україна”, Блок Юлії Тимошенко й Соціалістична партія утворять більшість, передбачають 75,2 відсотка. В об’єднання “Нашої України” та “Регіонів” (без БЮТ) вірить 16,8 відсотка. Створення опозиційної більшості у Верховній Раді (“Регіони” + БЮТ) прогнозує лише 5,2 відсотка. Усього в опитуванні взяло участь 2017 чоловік. Запитання звучало так: “Які політичні сили становитимуть основу парламентської більшості?”

Цікаво, що користувачі російськомовної версії не такі категоричні у своїх прогнозах. За помаранчеву коаліцію проголосувало 64,8 відсотка, за “кольорову” – чверть (25,3) відсотка. В опозиційну більшість вірить так само мало – 5,5 відсотка відвідувачів. Усього на "російському" сайті проголосувало 1113 чоловік.

Серед коментарів, які надіслали учасники голосування, цікаві такі: “Помаранчева коаліція, найімовірніше, буде створена, але вона буде нестійкою, виникатимуть чвари, можливо, дійде до розпуску парламенту”; “Президенту не вистачає мужності визнати поразку перед жінкою - тобто Тимошенко, очевидна недолугість, непрофесійність, нахабство та меркантильність керівників НСНУ. Буде розпуск ВР”.