МЗС відмовляється коментувати відкликання постпреда при ООН Сергеєва

Про це УНІАН сказала прес-секретар МЗС Мар'яна Беца.

"Відповідно до усталеної практики, ми не коментуємо кадрові питання", - зазначила Беца.

За даними ТСН з посиланням на кілька джерел у МЗС, дипломатичне відрядження Сергеєва закінчене, його замінить інший дипломат.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що Сергеєв "добре спрацював в один з найважчих моментів історії України". "Мені як міністру з ним добре було співпрацювати", - заявив дипломат.

У свою чергу журналіст Данило Яневський також підтвердив цю інформацію, написавши у Facebook звернення до Сергеєва з вдячністю за його роботу і висловивши крайню ступінь невдоволення цим рішенням. "Ми шоковані рішенням про Вашу відставку", - зазначив, зокрема, він.