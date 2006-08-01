Круглий стіл збереться після обіду

Проведення круглого столу заплановано розпочати після 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив народний депутат з фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.

«Пропонували (провести круглий стіл – УНІАН) після обіду – десь після другої», - сказав М.КАТЕРИНЧУК, відповідаючи на запитання, коли заплановано провести круглий стіл.

Він підкреслив, що під час цього круглого столу буде продовжено консультації між політичними силами і обговорення можливості підписання Універсалу національної єдності.

М.КАТЕРИНЧУК також зауважив, що «Наша Україна» напрацювала і подала свої пропозиції до проекту цього документу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента повідомила, що час продовження круглого столу буде визначено після ознайомлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проектом універсалу, який завершила розробляти робоча група.