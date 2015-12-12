Порошенко виступає за скасування суддівської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Форуму депутатів місцевих рад партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Читайте такожГройсман вважає, що депутати-забіяки не повинні бути недоторканнимиПрезидент відзначив, що виникла потреба в серйозних конституційних змінах в частині правосуддя. "Найважливіші їхні складові - очищення та оновлення суддівського корпусу через персональне тестування, жорсткий контроль за видатками кожного окремого судді на предмет їхньої відповідності доходів. Все просто. Скасування суддівської недоторканності", - сказав він.

Порошенко додав, що одночасно необхідно забезпечити незалежність суддівського корпусу від політичних впливів.

"Захистіть суддів від корупції шляхом скасування недоторканності і запровадження швидкого і ефективного контролю за деклараціями. І захистіть від політичних впливів. І вимагайте ефективного, справедливого правосуддя", - сказав президент.