Порошенко виступає за скасування суддівської недоторканності
Президент Петро Порошенко виступає за скасування суддівської недоторканності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Форуму депутатів місцевих рад партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.
Читайте такожГройсман вважає, що депутати-забіяки не повинні бути недоторканнимиПрезидент відзначив, що виникла потреба в серйозних конституційних змінах в частині правосуддя. "Найважливіші їхні складові - очищення та оновлення суддівського корпусу через персональне тестування, жорсткий контроль за видатками кожного окремого судді на предмет їхньої відповідності доходів. Все просто. Скасування суддівської недоторканності", - сказав він.
Порошенко додав, що одночасно необхідно забезпечити незалежність суддівського корпусу від політичних впливів.
"Захистіть суддів від корупції шляхом скасування недоторканності і запровадження швидкого і ефективного контролю за деклараціями. І захистіть від політичних впливів. І вимагайте ефективного, справедливого правосуддя", - сказав президент.