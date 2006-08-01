Представник вдови Гонгадзе в суді вважає сьогоднішні сенсаційні заяви ”піар-акцією”

Валентина ТЕЛИЧЕНКО - представник інтересів удови Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ в суді – вважає сьогоднішні заяви виконавчого директора Фонду громадських свобод Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО Олександра ГОЛЬДФАРБА “піар-акцією Фонду БЕРЕЗОВСЬКОГО”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, коментуючи заяву О.ГОЛЬДФАРБА про те, що він надав у розпорядження Генеральної прокуратури України свідчення свідка, який стверджує, що вбивство Г.Гонгадзе начебто було скоєне на замовлення нині діючого голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА у змові із головою російської фінансово-промислової структури “Альфа-Груп” Михайлом ФРІДМАНОМ. За його словами, свідок, який надав ці свідчення у письмовому вигляді під присягою, не є громадянином України, і перебував у США. Ім’я свідка О.ГОЛЬДФАРБ не назвав.

В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що оприлюднені О.ГОЛЬДФАРБОМ повідомлення не є несподіванкою, оскільки за її словами, подібного роду інформація вже три роки є в Інтернеті, а саме - лист якогось працівника правоохоронних органів США Роберта ЛЕВІНСОНА, який займається проблемами злочинності на території РФ. В цьому листі, зауважила В.ТЕЛИЧЕНКО, говориться про те ж саме, що сьогодні розповів на прес-конференції О.ГОЛЬДФАРБ.

В той же час В.ТЕЛИЧЕНКО вважає, що «інформація в такій кількості, безумовно, має допомогти слідству».

При цьому адвокат додала, що оприлюднення цієї інформації з боку людей Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО - «це не більше, не менше як піар-акція Фонду БЕРЕЗОВСЬКОГО». При цьому В.ТЕЛИЧЕНКО висловила занепокоєння тим, що ця інформація з боку Фонду Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО з’явилася саме тоді, коли в Україні відбувається політична криза.

В.ТЕЛИЧЕНКО також зазначила, що для неї є дивним той факт, що Р.ЛЕВІНСОН вийшов саме на Фонд Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, а на кілька її листів не відповів. Хоча вона є безпосередньо особою, яка представляє в суді інтереси потерпілої сторони, тобто М.ГОНГАДЗЕ.