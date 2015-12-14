У Москві відбулися обшуки у співробітників Бібліотеки української літератури, бухгалтер - на допиті

У Москві пройшли обшуки у трьох співробітників Бібліотеки української літератури, головний бухгалтер досі перебуває на допиті у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ.

Як повідомила УНІАН співробітниця бібліотеки Ганна Павлюкова, окрім неї обшуки провели у завідувачки відділу комплектування Тетяни Мунтян та завідувача відділу українознавства, культурно-масових та медійних програм Віталія Крикуненка.

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За її словами, Мунтян перебуває у себе вдома, але в неї був вилучений у ході обшуку мобільний телефон, тому з нею ніхто не міг зв'язатися. Крім цього, слідчі звинувачували її в тому, що вона є громадянкою України, і у неї вдома багато книг українських авторів.

«Слідчі тиснули на те, що вона (Мунтян) громадянка України, що в неї занадто багато авторів з українськими прізвищами... Вилучили всі носії, телефон забрали», - сказала вона.

Павленко зазначила, що у Крикуненка в ході обшуку вилучили тритомник Павличка, виданий у радянські часи, а також ще кілька особистих книг.

«Така ситуація в бібліотеці», - додала вона.

Крім цього, вона повідомила, що о 14.00 мск прийшли співробітники правоохоронних органів і хотіли доставити без повістки на допит головного бухгалтера Ніну Тжебятовську. Згодом, за дві години, вони прийшли з ордером про привід і забрали Тжебятовську на допит, адвокат не допущений.

Крім цього УНІАН стало відомо, що у бібліотеку призначено «технічного директора», який розпочав кадрові читки – на сьогодні вже звільнено трьох працівників. Працівники бібліотеки вважають, що слідчі не змогли знайти екстремізму в бібліотеці, тому намагаються знайти щось, щоб звинуватити в економічних злочинах. У майбутньому від бібліотеки залишиться одна вивіска чи вона буде закрита, зазначили в читальні.

Сьогодні Павлюкова повідомила, що у неї обшук проводили з 7.00, у ході обшуків було вилучену методичну інструкцію з роботи з екстремістськими матеріалами, акти про списання книг. Крім того, вилучили флеш-накопичувач, на якому зафіксовано обшук від 28 жовтня, коли співробітники прийшли до Бібліотеки з рюкзаками та сумками. Також вилучено брошуру про правові аспекти Голодомору в Україні, що не є екстремістською.

28 жовтня у Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу, цей факт помітила працівниця бібліотеки Мунтян. Також обшук проходив вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної. Слідчі заявили, що вона поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

30 жовтня Шаріну помістили під домашній арешт строком на два місяці.

2 листопада російські правоохоронні органи допитували Мунтян, вона проходить у справі як свідок.

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Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав директора Бібліотеки української літератури в Москві Шаріну політв'язнем.

3 грудня Московський міськсуд до 27 грудня залишив її під домашнім арештом.

Сьогодні, 14 грудня, слідчі проводили обшуки у дочки Шаріної і свідків у справі проти директора БУЛ – Павлюкової і Мунтян.