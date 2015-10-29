Мер Москви передав Бібліотеку української літератури у відання департаменту нацполітики РФ

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Змінити відомче підпорядкування державної бюджетної установи культури міста Москви «Бібліотека української літератури», передавши її у відомче підпорядкування департаменту національної політики, міжрегіональних зв'язків та туризму Москви», - йдеться в розпорядженні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в будівлі Бібліотеки української літератури в Москві проходять обшуки. Як зазначається, співробітникам правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в бібліотеці зберігаються примірники газети, в якій нібито перекручуються історичні факти.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, перед входом в бібліотеку чергує співробітник ОМОН в масці і нікого не пропускає в будинок. Він також висловив категоричну незгоду зі спробою його сфотографувати і зауважив, що бібліотека сьогодні не працює.

У той же час капітан Слідчого комітету РФ, який відмовився назвати своє прізвище, заявив, що ніякого обшуку в бібліотеці немає, але вона закрита, так як «тут ми знаходимося».

Пізніше співробітники бібліотеки повідомили, що поліція підкинула націоналістичну літературу. Співробітник бібліотеки наголосив, що «найголовніше, що знову підкладені якісь книги, і ми це зафіксували». «Старі методи. Не виключено, що підкинуті ті ж книги, що і кілька років тому. Обшук продовжується», - сказав він.