Ющенко вважає, що попри все коаліція лишилася дієздатною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вважає вихід двох народних депутатів із коаліції підставою для її розпаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції під час свого візиту до Росії.

«Це (вихід двох депутатів з коаліції – УНІАН) не є правовою підставою говорити про розпад (коаліції – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Коаліція дієздатна, вона продовжить свою роботу», – додав Глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря Рибакова (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції.