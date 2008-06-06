Затулін: між друзями – які рахунки, але якщо у нас дружба не виходить...

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що якщо влада України продовжуватиме курс на вступ країни до НАТО, то у РФ не буде іншого виходу, як відмовити від продовження Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«У випадку, якщо не переможе здоровий глузд у влади України, і вона (Україна – УНІАН) продовжить офіційно добиватися членства в НАТО, продовжаться ті ганебні факти утисків російської мови, обмеження прав російського населення, то нам (Росії – УНІАН) нічого іншого не залишиться, ми (Держдума РФ – УНІАН) якраз з цього приводу звернулися не до України, а до свого Президента і уряду з пропозицією не продовжувати Договір між Росією і Україною», - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, «було б наївно вважати», що розрив Великого договору не обійдеться без наслідків. «Ясно, що наслідки будуть. Багато питань, які цим договором було знято, вони навіть проти волі і бажання хоч би кого там було, я впевнений, знову буде відкрито», - відзначив депутат Держдуми Росії.

«Це стосується багатьом тем, - продовжив К.ЗАТУЛІН. - І я переконаний, що саме це, те, що в договорі, в статті 2-ій, міститься взаємне визнання територіальної цілісності і кордонів – оце визнання важливе не тільки друзям Росії в Україні, а й тим, хто хотів б покермувати Україною і кермують сьогодні Україною. І вони чудово розуміють наслідки денонсації російсько-українського договору, саме тому так і нервують з цього приводу».

Депутат Держдуми РФ також відзначив, якщо «наші інтереси (Росії – УНІАН), інтереси наших співвітчизників в Україні поважатимуться», то тоді немає необхідності денонсувати Договір про дружбу. «У такому разі договір продовжить свою дію», - відзначив К.ЗАТУЛІН.

«Але якщо він не продовжить своєї дії, то потрібно буде вступити в нові переговори, - сказав російський парламентарій. - Але це вже будуть переговори в умовах, коли багато, раніше вирішених питань доведеться обговорювати по-новому, навіть якби ми цього не хотіли - життя змусить це зробити», - наголосив К.ЗАТУЛІН.

«Ми згодні були вважати і Севастополь, і Крим територією України, оскільки Україна обіцяла і дружбу, і співпрацю, і партнерство. Зрештою, між друзями – які рахунки! Але якщо у нас дружба не виходить, то тоді потрібно повернутися до питання і обговорити його по-новому», - сказав депутат Держдуми.

Сьогодні в Сімферополі, вітаючи кримчан з відкриттям фестивалю «Велике російське слово», К.ЗАТУЛІН заявив, що депутати Держдуми хвилюються за Крим. «Ми в Державній думі хвилюємось за Крим, любимо Крим, ми поважаємо Україну, безперечно, і я хочу це особливо наголосити, але хай ніхто не ображається на нас, ми добре знаємо історію, ми пам`ятаємо про те, скільки російської крові пролито тут, у Криму і в Севастополі», - сказав депутат.

«Я, звичайно, бажаю, аби колись на прапорі Автономної Республіки Крим було менше білого і більше синього і червоного кольорів», - додав К.ЗАТУЛІН. При цьому в розмові з журналістами він уточнив, що «ну, бодай як на прапорі Російської громади Криму».

Як повідомлялося, 4 червня Держдума прийняла звернення до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, в якому депутати пропонують Росії вийти з Договору про дружбу з Україною у разі, якщо Україна продовжить прагнути до вступу в НАТО.