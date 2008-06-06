Луценко думає, що де-факто коаліція є, але проблеми ще будуть

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що з виходом двох депутатів з коаліції ускладниться робота демократичної більшості і уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ці зрадницькі дії двох депутатів не призведуть до жодних юридичних наслідків, оскільки коаліцію створюють фракції, а на сьогоднішній день фракція БЮТ і фракція НУ-НС мають рішення про роботу у складі коаліції, і вона продовжує свою роботу. Звичайно, працювати буде складніше, тому що, окрім інших проблем, у коаліції або груп впливу в коаліції, які не завжди підтримують урядові закони, ми одержуємо ще дві особи із специфічними вимогами і позицією», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр наголосив, що де-юре коаліція продовжує існувати.

За його словами, переговори про створення широкої коаліції не ведуться ні з ким із лідерів фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона».

«Ні зі мною, ні з іншими лідерами, твердими у своїх переконаннях, і Вячеславом КИРИЛЕНКОМ, і Іваном КИРИЛЕНКОМ такі розмови не відбуваються», - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що єдиною альтернативою діючої коаліції демократичних сил може бути лише розпуск парламенту.

Водночас він додав, що фракції не мають наміру стимулювати або ініціювати цей процес.

Міністр також не став висловлювати припущення, під чиїм впливом обидва депутати написали заяви про вихід із коаліції.

«Питання не в тому, за скільки, питання в тому, чи продалися? Продаж повії за одну гривню і за сто баксів однаково ганебний і аморальний. Я не звик рахувати гроші в чужих кишенях, але впевнений, що це політична проституція і, на жаль, ми маємо справу з повтором тих мотивів у минулому, проти яких я завжди рішуче виступав», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, що ті, хто боїться активізації дій демократичного уряду, зокрема й правоохоронних структур, зацікавлені в дестабілізації діяльності уряду. Можу сказати, що за останні два дні я пережив вже чотири спроби усунути мене з посади з боку депутатів Партії регіонів і комітетів Верховної Ради», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що переговори, що стосуються створення нової коаліції, «будуть прискорюватися».