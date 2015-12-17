Порошенко: Україна готова до участі в саміті НАТО у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сьогодні в Брюсселі.

«Ми окреслили плани на майбутнє, розмовляли про наші подальші кроки у співпраці, обговорили проведення саміту НАТО у Варшаві», - зазначив він.

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«Я підтвердив готовність української сторони взяти участь у заходах НАТО в 2016 році», - додав він, підкресливши, що Україна конкретними кроками прокладає шлях для реалізації взаємосумісності з силами НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня під час візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда висловився за присутність України на саміті НАТО у Варшаві.