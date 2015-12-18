Рада ЄС почала процедуру продовження санкцій проти РФ після 31 січня – Порошенко

Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка з нагоди рішення ЄС щодо безвізового режиму з Україною та продовження секторальних санкцій проти РФ.

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«Вже сьогодні Рада ЄС на рівні послів розпочала процес формалізації рішення про продовження після 31 січня 2016 року на наступні шість місяців дії секторальних санкцій стосовно Російської Федерації», - заявив глава держави.