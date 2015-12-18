Рада ЄС почала процедуру продовження санкцій проти РФ після 31 січня – Порошенко
18:32, 18 грудня 2015Політика
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Рада Євросоюзу на рівні послів сьогодні розпочала процес формалізації рішення щодо продовження санкцій проти Росії після 31 січня 2016 року на наступні шість місяців.
REUTERS
Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка з нагоди рішення ЄС щодо безвізового режиму з Україною та продовження секторальних санкцій проти РФ.
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«Вже сьогодні Рада ЄС на рівні послів розпочала процес формалізації рішення про продовження після 31 січня 2016 року на наступні шість місяців дії секторальних санкцій стосовно Російської Федерації», - заявив глава держави.
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