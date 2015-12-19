Затверджено склад делегації для тристоронніх консультацій з Росією щодо ЗВТ України з ЄС

Згідно з урядовим розпорядженням від 18 грудня, очолить українську делегацію міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте такожПорошенко шкодує, що Росія призупиняє дію ЗВТ з Україною, але готовий заплатити цю ціну за європейський вибірКрім Клімкіна, до делегації входять заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська.

Як відзначається в документі, консультації у форматі Україна-ЄС-РФ відбудуться 21 грудня 2015 року в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що 21 грудня - термін, коли Росія і Україна за посередництва Єврокомісії можуть вирішити розбіжності в питанні застосування з 1 січня 2016 року поглибленої тавсеосяжної зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між РФ і Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.