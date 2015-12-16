Туск запевняє, що ЗВТ між Україною та Євросоюзом запрацює з 1 січня 2016 року

Про це він сказав у Брюсселі після прибуття президента України Петра Порошенка для ведення переговорів, передає кореспондент УНІАН.

Туск нагадав, що Євросоюз надає економічну і технічну підтримку для забезпечення поставок енергоносіїв.

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"Ми запевняємо, що поглиблена і всеосяжна угода про зону вільної торгівлі набуде чинності якомога благополучніше з 1 січня наступного року", - наголосив Туск.

Президент Європейської ради зазначив, що вступ у дію Угоди про асоціацію в частині створення ЗВТ між Україною та Євросоюзом сприятиме поступовій економічній інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що 21 грудня є останнім терміном, коли Росія і Україна за посередництва Єврокомісії можуть вирішити розбіжності в питанні застосування з 1 січня 2016 року поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі Україна-ЄС.