Уряд Росії засумнівався у професіоналізмі "влади" окупованого Криму

За інформацією фахівців уряду, "професіоналізм і якість роботи регіональної влади викликає серйозну стурбованість у керівництва уряду", передає РІА Новости.

За даними джерела, 18 грудня в ході круглого столу "Крим і виклики для Росії. Розвиток в умовах санкцій" глава республіки Сергій Аксьонов заявив, що з передбачених федеральним бюджетом на 2015 рік коштів на реалізацію заходів ФЦП "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя до 2020 року" Криму "досі не було перераховано жодної копійки".

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Нагадаємо, 24 листопада "глава Криму", Сергій Аксьонов звільнив "міністра палива та енергетики" анексованого півострова Сергія Єгорова під час засідання "Радміну РК" у ході доповіді про енергопостачання.