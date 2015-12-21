У Путіна не вважають кризою проблеми між урядом РФ і "владою" Криму

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи звинувачення кримської "влади" на адресу кабінету міністрів, передає ТАСС.

"Поточні проблеми у щоденній роботі між регіональною владою та федеральним урядом зводити в ранг якихось криз, напевно, було б не коректно. Набагато краще зосередитися на врегулюванні цих проблем і на послідовному роз'яснення своєї позиції в робочому порядку", - наголосив він.

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Що стосується коштів, недоотриманих бюджетом регіону, Пєсков зауважив, що "все-таки першоджерелом має бути уряд".

У свою чергу в анонімній критиці кримських чиновників "голова" півострова Аксьонов не бачить "підводних течій".

"Підводних течій в цій заяві немає. Ніяких проблем у цій ситуації я не бачу. Якщо ми будемо думати про те, як замовчати проблеми, щоб не образити відповідальних за реалізацію програми, тоді ми зайдемо у глухий кут", - вважає він.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що уряд Росії засумнівався в професіоналізмі "влади" окупованого Криму. За інформацією фахівців уряду, "професіоналізм і якість роботи регіональної влади викликає серйозну стурбованість у керівництва уряду".